МК: На премьере фильма «Вызов» актриса РФ Юлия Пересильд сообщила о болезни матери

Юлия Пересильд появилась на премьере фильма "Вызов" в сопровождении своих детей. С момента последнего появления девочек на светских мероприятиях они заметно подросли и стали похожи на свою звездную маму.

Само собой разумеется, публика не могла не оценить этот факт. Помимо того, весь вечер артистку сопровождал ее новый бойфренд Михаил Тройник. С ним кинозвезда познакомилась во время съемок еще несколько лет назад. Остальные члены семьи Юлии не появились на мероприятии. Почему родители не смогли приехать, актриса рассказала репортерам.

«Жаль, но мама заболела. Папа с ней, не смогли они приехать. Меня очень это огорчило», — отметила Пересильд.

Напоминаем, что премьера "Вызова" прошла в Москве и стала самым обсуждаемым событием недели. Лента Клима Шипенко стала первой картиной, которую сняли в космосе. Над проектом работали при содействии Роскосмоса. Ради этого Клим и Юлия провели на МКС 12 суток.