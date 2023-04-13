В последнее время нередко появляется информация об отмене концерта артистов в РФ, а также требования активистов проверить позицию исполнителей в отношении СВО. МК пообщался с организаторами концертов и выяснил, почему концерты певцов отменяют, и как изменится летний сезон.

По словам промоутеров, любой может сегодня написать донос на артиста. При этом наличие свидетельствующих о его антироссийской позиции фактов необязательно.

"Любая бабка может написать донос. Владельцы и промоутеры площадок боятся, местные власти не могут не среагировать на вопросы "почему у нас должен выступать тот или иной артист, который политику властей не поддержал".

По мнению промоутеров, выступления не нужно отменять. Если россияне не хотят видеть певца, они не пойдут на его концерт. Организаторы также отмечают, что количество артистов, которым можно нынче выступать, уменьшилось. Впрочем, этим летом граждане без концертов точно не останутся.