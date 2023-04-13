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Песков, Собчак и Ургант встретились на премьере фильма «Вызов» с участием Пересильд

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Песков, Собчак и Ургант встретились на премьере фильма «Вызов» с участием Пересильд
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Фото из открытых источников

12 апреля 2023 года в Москве прошла светская премьера нового фильма «Вызов» — первой картины, снятой в космосе. Ее режиссером выступил Клим Шипенко. В главной роли снялась актриса Юлия Пересильд. Премьера российского фильма приурочена ко Дню космонавтики.

Мероприятие собрало многих звезд шоу-бизнеса. Так, Милош Бикович пришел со своей невестой, Михаил Галустян появился с женой, Константин Крюков пришел в сопровождении супруги. Журналистка Ксения Собчак явилась на показ с мужем Константином Богомоловым, а вместе с музыкантом Владимиром Пресняковым позировала жена Наталья Подольская.

С женой Софьей пришел гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также посетили премьеру Владимир Машков, Елена Малышева, Леонид Якубович, Игорь Верник, Ольга Бузова, Полина Гагарина.  Исполнительница главной роли Юлия Пересильд перед гостями предстала с детьми и возлюбленным Михаилом Тройником. 

Неожиданными гостями вечера стали Иван Ургант, который обещал поклонникам вернуться на ТВ, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с наследницей Елизаветой. После того, как гости попозировали фотографам, они прошли в зал, став первыми зрителями проекта.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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