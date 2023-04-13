Певец из РФ Филипп Киркоров подвергся критике поклонников из-за нового образа с белой бородой

Российского певца Филиппа Киркорова фанаты раскритиковали за новую внешность. Соответствующий видеоролик с негативными комменатриями появились в соцсети поп-короля.

На кадрах, размещенных 55-летним исполнителем, он предстал в атласном мятном костюме, белой рубашке, сиреневом пальто. Киркоров дополнил яркий образ светлыми кроссовками со стразами и очками с прозрачными стеклами. Также он сделал укладку на седых волосах и продемонстрировал свою густую окрашенную бороду.

Подписчики поп-короля раскритиковали за нелепый образ. В комментариях под снимком они написали:

«То ли клоун, то ли дед Мороз»,

«Вспомнила "Розовый фламинго"»,

«Кто так издевается над вами»,

«Вы уже переборщили»,

«Этот образ - жесть», — написали возмущенные фанаты.



