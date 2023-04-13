Певица Ольга Бузова предложила кинорежиссеру Климу Шипенко снять ее на Луне

Телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к режиссеру Климу Шипенко. Артистки сделала неожиданное предложение.

Накануне в Москве состоялся закрытый премьерный показ космической ленты Шипенко «Вызов». Уникальность фильма в том, что он был снят на Международной космической станции (МКС).

На премьеру приехали много знаменитостей российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась, конечно же, Ольга Бузова. В своем личном микроблоге ведущая решила поделиться впечатлениями от просмотра новой ленты. Фильм Ольга назвала «невероятным». Также она заявила, что его должны все обязательно посмотреть.

Бузова, помимо всего прочего, похвалила Клима за «фантастическую» работу. Заодно исполнительница внезапно сделала режиссеру предложение:

«А может быть, теперь со мной на Луну?» — написала звезда.