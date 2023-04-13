Писатель Михаил Булгаков не узнал бы в кинофильмах свои рассказы «Записки юного врача»

Несмотря на то, что Михаил Булгаков - признанный классик русской и мировой литературы, с экранизацией его произведений произошла сложная ситуация.

К примеру, его известный роман "Мастер и Маргарита" переводили неоднократно в теле- и киноформат, но ни одной удачной попытки не состоялось.

Противоречивые впечатления от экранизации цикла рассказов "Записки юного врача" и "Морфий". Наиболее знамениты две экранизации книг, столь разных по содержанию, но связанных единым персонажем. В 2008 году режиссер Алексей Балабанов снял картину "Морфий", а в 2012 году на экраны вышел фильм "Записки юного врача" британского производства.

Англичане обратили главное внимание на ранние приключения Полякова в сельской больнице, а Балабанов сосредоточился на поздней наркотической зависимости героя. Впрочем, в обоих случаях авторы картин решили привнести свой собственный взгляд в картины. Поэтому, если бы Булгаков посмотрел эти фильмы, он не узнал бы свои произведения.