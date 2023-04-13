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Поклонники не перестают обсуждать опасную болезнь у певицы Ольги Бузовой

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Поклонники не перестают обсуждать опасную болезнь у певицы Ольги Бузовой
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Фото из открытых источников

Несколько дней назад популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в новом видеоклипе на композицию «Вернись». После окончания съемочного процесса звезда в личном блоге написала, что похудела, удивившись этому.

Вчера обалдела, влезла в 34-й размер одежды. Вообще, у меня 38-й. 36-й размер — когда нахожусь в форме и сама себе нравлюсь! А тут 34-й! - написала певица.

Фанаты предположили, что у Ольги развилось серьезное заболевание, в результате которого поющая ведущая стремительно потеряла вес. В комментариях подписчики задали исполнительнице много вопросов касательно возможного недуга. Однако Бузова ничего не ответила. Затем она сообщила, что больше не будет сбрасывать вес.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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