Поклонники не перестают обсуждать опасную болезнь у певицы Ольги Бузовой

Несколько дней назад популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в новом видеоклипе на композицию «Вернись». После окончания съемочного процесса звезда в личном блоге написала, что похудела, удивившись этому.

Вчера обалдела, влезла в 34-й размер одежды. Вообще, у меня 38-й. 36-й размер — когда нахожусь в форме и сама себе нравлюсь! А тут 34-й! - написала певица.

Фанаты предположили, что у Ольги развилось серьезное заболевание, в результате которого поющая ведущая стремительно потеряла вес. В комментариях подписчики задали исполнительнице много вопросов касательно возможного недуга. Однако Бузова ничего не ответила. Затем она сообщила, что больше не будет сбрасывать вес.