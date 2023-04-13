Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

«Чиновничья система» в России нуждается в глобальной санации для мобилизации всего общества. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Так предприниматель прокомментировал вопрос о мобилизации чиновничьих элит в России. Он напомнил, что постоянно говорит о необходимости мобилизовать все общество, а не только тех, кто отправляется на фронт. Чиновники, по словам бизнесмена, к этому процессу не готовы, передает пресс-служба компании «Конкорд».

«Сегодня многие, кто находятся в системе, делятся на тех, кто убежал, потому что не поддерживает войну России с Западом; на тех, кто убежал, потому что просто решил найти способ и выволочь свои состояния – их радостно принимают за рубежом», — обратил внимание Пригожин.

В качестве примера бизнесмен привел Анатолия Чубайса и Аркадия Дворковича. Они не только покинули страну, но и забрали с собой целое состояние. Часть их коллег пока не сбежала, а сидит «с поджатым хвостом» в ожидании удобного случая.

«Потому что для них самое сложное, самое страшное – это поменять систему. Они все элементы этой системы. И поэтому, когда ты начинаешь шатать эту систему, то для них это очень и очень токсично», — отметил Пригожин.

По словам бизнесмена, он знает сотни человек, которые подобны Дворковичу. В связи с этим он призвал к глобальной санации и сокращению числа участников этого бюрократического сообщества.