Yandex.RTB

Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

Image 16+
Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников
В России
Евгений Пригожин

«Чиновничья система» в России нуждается в глобальной санации для мобилизации всего общества. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Так предприниматель прокомментировал вопрос о мобилизации чиновничьих элит в России. Он напомнил, что постоянно говорит о необходимости мобилизовать все общество, а не только тех, кто отправляется на фронт. Чиновники, по словам бизнесмена, к этому процессу не готовы, передает пресс-служба компании «Конкорд». 

«Сегодня многие, кто находятся в системе, делятся на тех, кто убежал, потому что не поддерживает войну России с Западом; на тех, кто убежал, потому что просто решил найти способ и выволочь свои состояния – их радостно принимают за рубежом», — обратил внимание Пригожин.

В качестве примера бизнесмен привел Анатолия Чубайса и Аркадия Дворковича. Они не только покинули страну, но и забрали с собой целое состояние. Часть их коллег пока не сбежала, а сидит «с поджатым хвостом» в ожидании удобного случая.

«Потому что для них самое сложное, самое страшное – это поменять систему. Они все элементы этой системы. И поэтому, когда ты начинаешь шатать эту систему, то для них это очень и очень токсично», — отметил Пригожин.

По словам бизнесмена, он знает сотни человек, которые подобны Дворковичу. В связи с этим он призвал к глобальной санации и сокращению числа участников этого бюрократического сообщества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

Сегодня, 02:24

Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

9-04-2023, 18:55

Corriera della Sera: западных танков в Артемовске нет, их ВСУ экономят для наступления

9-04-2023, 18:29

Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом

6-04-2023, 12:48

«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат

6-04-2023, 12:42

Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

6-04-2023, 11:25

В России весной призовут 147 тысяч новобранцев

4-04-2023, 16:22

В Ростовской области пока не планируется рассылка повесток через Интернет

4-04-2023, 09:55

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след

3-04-2023, 21:48

Неадекватная девушка из Нижнего Тагила повредила более 11 автомобилей

3-04-2023, 21:38

Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

3-04-2023, 13:33

Влaдлен Тaтaрский – чем был известен погибший при взрыве в кaфе Петербурга военкор

2-04-2023, 21:02

«МК»: Снайпер армии ВС из РФ с позывным «Кот» рассказал о необъяснимых случаях на передовой

2-04-2023, 17:39

В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы

1-04-2023, 18:09

Реклама ЧВК «Вагнер» на порносайте набрала более ста тысяч просмотров за ночь

1-04-2023, 16:22

Стрелков назвал призыв Ходаковского сместить акцент на оборону откровенным вредительством

1-04-2023, 12:13

Водитель Mercedes-Benz, который едва не сбил девушку в Нижнем Тагиле, оказался бесправником

31-03-2023, 18:52

"Девочка должна жить в семье": Пригожин высказался о ситуации с семьей Москалева

31-03-2023, 16:40

По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды

31-03-2023, 00:16

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

28-03-2023, 10:33

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки
  • 10-04-2023, 16:55

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе

Вирусолог Альтштейн сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 на основе «Спутника»
  • 10-04-2023, 14:21

Вирусолог Альтштейн сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 на основе «Спутника»

В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн. По

Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ
  • 10-04-2023, 15:13

Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе
  • 10-04-2023, 14:57

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

9 апреля 2023 года экс-солистка группы «ВиаГра» Альбина Джанабаева отпраздновала 44-летие. В честь праздника певица решила поделиться новым фото, на

60-летний Григорий Лепс вышел в свет со своей новой девушкой: «Это моя седьмая баба»
  • 10-04-2023, 14:06

60-летний Григорий Лепс вышел в свет со своей новой девушкой: «Это моя седьмая баба»

Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала снимок без одежды
  • 11-04-2023, 19:54

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала снимок без одежды

Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария

Интересная информация
Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин
  • 11-04-2023, 13:21

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин

Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
  • 11-04-2023, 20:23

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • Вчера, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ
  • 11-04-2023, 09:43

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских