Продюсер РФ Яна Рудковская дала согласие на организацию российского «Евровидения»

Яна Рудковская положительно отозвалась на предложение медиаменеджера Тины Канделаки создать российский аналог «Евровидения» в стране. Об этом написало издание «Телепрограмма».

«Тина, мой друг, я всегда готова. Будет не хуже европейского, а может даже лучше. Никакой халтуры, сцена, костюмы, танцы – все сделаю на высшем уровне», – написала Рудковская.

Стоит отметить, что знаменитости не хотят организовывать песенный конкурс исключительно на русском языке. Они выступают за то, чтобы представители разных стран смогли продемонстрировать красоту и благозвучие языка. Участники дружественных стран РФ смогут спеть конкурсную песню на родном языке.

Напомним, ранее в Госдуме РФ призвали создать собственный аналог «Евровидения» с артистами из дружественных стран.