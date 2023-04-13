Протодиакон Владимир Василик проинформировал о грозных предзнаменованиях на Украине, связанных с притеснением православных властями. Мнение священнослужителя было сегодня опубликовано в ряде СМИ.

Василик обратил свое внимание на то, что после захвата Киево-Печерской лавры начали фиксировать большое количество "необъяснимых" случаев. Их верующие называют чудом со стороны высших сил.

Священнослужитель указал на один резонансный случай - скоропостижную гибель тех людей, которые принимали участие в преследовании православных. Как говорит Отец Владимир, речь идет о свидетельстве Господнем, которое возникает тогда, когда человеческие усилия бесполезны в противостоянии с гонителями.