Протодиакон Владимир Василик проинформировал о грозных предзнаменованиях на Украине, связанных с притеснением православных властями. Мнение священнослужителя было сегодня опубликовано в ряде СМИ.
Василик обратил свое внимание на то, что после захвата Киево-Печерской лавры начали фиксировать большое количество "необъяснимых" случаев. Их верующие называют чудом со стороны высших сил.
Священнослужитель указал на один резонансный случай - скоропостижную гибель тех людей, которые принимали участие в преследовании православных. Как говорит Отец Владимир, речь идет о свидетельстве Господнем, которое возникает тогда, когда человеческие усилия бесполезны в противостоянии с гонителями.
"Какую бы "политкорректность" православные люди не проявили на Украине, врагам этого недостаточно. Они не видят ее. Бедствия, происходящие с Русской православной церковью, сопровождается грозными знамениями, которые сам Бог являет", - отметил протодиакон.