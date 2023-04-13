Режиссер кинофильма «Вызов» Шипенко заявил, что рад опередить Тома Круза в съемках в космосе

Российский режиссер Клим Шипенко в преддверии премьеры нового фильма «Вызов» дал интервью «РИА Новости». Во время беседы он заявил, что рад опередить Тома Круза в съемках в космосе.

Когда журналисты поинтересовались у режиссера, что он ощущает из-за опережения голливудского актера в съемках ленты в космосе, сценарист ответил, что с юных лет является соревновательным человеком, поэтому любым состязаниям в любой сфере придает мотивацию и энергию. Когда Климу рассказали, что Том Круз также будет снимать фильм на МКС, ему это показалось интересным.

«Это была бы интересная встреча: "Союз" — "Аполлон"», - сказал кинодеятель.

При этом режиссер «Вызова» добавил, что в первую очередь хотел снять достойный фильм, а не быть первым. Сумел ли он достичь этой цели, станет известно через несколько дней после вчерашней премьеры российского блокбастера.