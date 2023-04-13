Совершившую ошибку Аллу Пугачеву предупредили о сложном испытании, она может потерять свой дом

Российская Народная артистка Алла Пугачева, уехавшая за рубеж, последние несколько месяцев занимается семейным бытом. В минувшем году Примадонна уехала с супругом и детьми в особняк в Герцлию (город в Израиле).

Новый особняк Аллы Борисовны немного скромнее, чем ее "замок", расположенный в подмосковной деревне Грязь. При этом ежемесячно муж певицы тратит не менее полумиллиона рублей на содержание жилища.

Как заявила астролог Ольги Фисенко, в ближайшее время Пугачева может лишиться дома.

Поражена Луна. Проблемы могут быть связаны с местом жительства - несчастье или потеря, - говорит астролог, отмечая грядущие сложности в жизни Примадонны.

Между прочим, некоторые источники сообщают, что артистка разочарована в жизни за границей, но вернуться назад не может.