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Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

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Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах
В России
Фото: t.me/tavria_train

В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Поезд сообщением Омск – Симферополь начнет курсировать с 1 июня, а пока вагон-столовую обкатывают на тестовых рейсах поезда «Москва – Симферополь». 

Как рассказали в компании, в нем есть восемь столиков и зона мини-раздачи с подогревом, бойлером и микроволновкой. Установлен и стеллаж для подносов с грязной посудой. По сравнению с вагоном-рестораном, в вагоне-столовой изменена технология обслуживания – процесс идет быстрее, что позволяет накормить больше пассажиров. Блюда можно брать непосредственно с витрины, а если все места заняты, еду упакуют в контейнер с собой. Еще одна особенность столовой – отсутствие вина и крепкого алкоголя в дневном меню. 

Перевозчик уже пообещал цены два раза ниже, чем в вагоне-ресторане и разнообразный рацион. На завтрак будут предлагать рисовую или овсяную каши, сырники, блинчики с творогом и мясом. На обед пассажиры могут рассчитывать на три вида салатов – куриный с зеленью, оливье и овощной. На первое сварят борщ с говядиной и суп-лапшу с курицей. На второе – свинина по-французски, гуляш из говядины, куриный биточек, морковная котлета, и гарниры – пюре, гречневая каша, макаронные изделия. Поужинать можно будет по классическому меню вагона-ресторана.

Стоит отметить, что РЖД в отличие от «Гранд Сервис Экспресс» на многих маршрутах внедрил вагоны-бистро, заменив ими рестораны, которые по мнению главы холдинга Олега Белозерова воспринимаются как нечто дорогостоящее. Отличие бистро в том, что в них хранится уже готовая еда, которую остается только разогреть. Однако практически сразу на РЖД посыпался град критики за такой упрощенный подход к сервису.

Так, пассажиры «Сапсана» регулярно жалуются на то, что блюда плохо разогреты, иногда они не свежего вида, странного вкуса и цвета, да и выбор в меню в целом плох. Особенно много недовольных ценами, а между тем пассажиры уверены, что разогретая еда, напоминающая скорее фастфуд, не должна столько стоить. К тому же в блюдах есть консерванты – об этом честно сообщается на упаковке.

«Когда от технологии «вагон-ресторан» переходили к «вагон-бистро» – обещали, что цены упадут вдвое. Однако в итоге, как обычно, нас обманули! Цены не изменились. При том, что себестоимость значительно упала: вместо блюд из-под ножа теперь подают разогретые полуфабрикаты длительного хранения», – отмечают они.
«Сходила в ресторан в «Сапсане» и была очень огорчена. Заказала цыпленка по-грузински с диким рисом. Мало того что есть там нечего, ибо это не филе, а непонятно что. Так принесли холодное, еле-еле подогретое. Цены очень завышены! Раньше ходила, все было нормально», – рассказала пассажирка.

Однако холодные блюда – это еще «цветочки». Некоторые граждане рассказывают о посторонних предметах в еде. Например, одну из пассажирок, впервые прокатившуюся на этом поезде, постигло серьезное разочарование – в блюде ей попался волос.

«Решила, что пока больше ничего в «Сапсане» из еды брать не буду», – сообщила она.

Отметим, что поставками для РЖД занимается компания RBE Group, но на сайте перевозчика не найти информации о том, по каким технологиям готовится еда и как она хранится. Никогда здесь не комментировали многочисленные негативные отзывы, которые оставляют в соцсетях и на других ресурсах. На сайте есть лишь общие слова про наличие двух якобы высокотехнологичных фабрик-кухонь, на которых внедрены «современные технологии пищевого производства». 

Странно, что компания, которой по ее собственному утверждению принадлежит 70% рынка питания на железнодорожном транспорте, не хочет внести ясность в происходящее. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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