Телеведущая из РФ Дана Борисова показала фигуру в купальнике без фотошопа

Известная телеведущая из РФ Дана Борисова регулярно делится с подписчиками соцсети подробностями личной жизни. Недавно теледива отправилась в Египет. Из теплой страны она публикует в микроблоге большое количество фото.

На днях Дана показала новый снимок в купальнике. Кадр она выложила без предварительного использования фотошопа и ретуши.

Я такая же, как и все. Живая. Надеюсь, что за это вы меня любите. Меньше всего хочу заморачиватся с фотошопом, - написала Борисова.

На снимках ведущая предстала в голубом купальнике. Она не стала замазывать складки на животе, которые остались у нее после липосакции. Сейчас звезда правильно питается, чтобы восстановить физическую форму.