У певца РФ Сергея Лазарева скончалась бабушка в возрасте 85 лет

Певец из РФ Сергей Лазарев потерял близкого родственника. Как передает StarHit, умерла его бабушка.

О смерти своей любимой бабушки Жанны Петровны артист написал в личном блоге.

Сегодня не стало моей самой любимой бабули Жанны Петровны… Ей было 85… Когда из жизни уходят близкие или родные люди, которых видишь, любишь с рождения, то всегда что-то внутри ломается… Это жуткая встряска, — написал Сергей.

Лазарев отметил, что был привязан к бабушке, поскольку именно она занималась воспитанием их с братом, заменяя родителей. По словам исполнителя, его дочь Аня похожа на ушедшую из жизни родственницу.