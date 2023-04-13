В Интернете обнародовано предсмертное предсказание старца Зосимы о бесновании на Украине

Боголюб старец Зосима примерно 20 лет назад предсказал, что в Украине вскоре начнутся "беснования", пишут СМИ. Тогда Иван Алексеевич Сокур (так звали старца в миру) поведал, что жители западных регионов Украины выступят против существующей христианской веры.

Отец Зосима говорил:

В Киеве адское пламя зажжется, врата ада откроются, а бесы будут по Киеву бегать.

По предсказанию священника, бесчинства обязательно закончатся. Тогда он предрек, что бесноватые будут наказаны. При этом истинные православные получат от Господа защиту.

В 2002 году в своем предсмертном завещании старец Зосима попросил свято чтить традиции Русской православной церкви, а также следовать всегда за московским патриархом. Только так можно будет победить тьму.

Для справки: Старец Зосима остается духовным символом Донбасса. Он скончался летом 2002 года, однако его предсказания до сих пор многих волнуют.