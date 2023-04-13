Yandex.RTB

В Интернете обнародовано предсмертное предсказание старца Зосимы о бесновании на Украине

Image 16+
В Интернете обнародовано предсмертное предсказание старца Зосимы о бесновании на Украине
Знаменитости
Фото из открытых источников

Боголюб старец Зосима примерно 20 лет назад предсказал, что в Украине вскоре начнутся "беснования", пишут СМИ. Тогда Иван Алексеевич Сокур (так звали старца в миру) поведал, что жители западных регионов Украины выступят против существующей христианской веры.

Отец Зосима говорил:

В Киеве адское пламя зажжется, врата ада откроются, а бесы будут по Киеву бегать.

По предсказанию священника, бесчинства обязательно закончатся. Тогда он предрек, что бесноватые будут наказаны. При этом истинные православные получат от Господа защиту.

В 2002 году в своем предсмертном завещании старец Зосима попросил свято чтить традиции Русской православной церкви,  а также следовать всегда за московским патриархом. Только так можно будет победить тьму.

Для справки: Старец Зосима остается духовным символом Донбасса. Он скончался летом 2002 года, однако его предсказания до сих пор многих волнуют.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая из РФ Дана Борисова показала фигуру в купальнике без фотошопа

Сегодня, 21:14

Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева вернется в РФ в случае развода с мужем

Сегодня, 21:06

Граждан из РФ проинформировали о стоимости летнего отдыха на Черном море в 2023 году

Сегодня, 21:02

Протодиакон Владимир Василик заявил о грозных предупреждениях Бога на Украине

Сегодня, 20:32

В Интернете обнародовано предсмертное предсказание старца Зосимы о бесновании на Украине

Сегодня, 20:23

Совершившую ошибку Аллу Пугачеву предупредили о сложном испытании, она может потерять свой дом

Сегодня, 20:20

Режиссер Клим Шипенко сообщил о реакции Тома Круза на его фильм «Вызов»

Сегодня, 19:16

Певец из РФ Филипп Киркоров подвергся критике поклонников из-за нового образа с белой бородой

Сегодня, 18:50

Woman.ru: модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган проводят вместе время

Сегодня, 18:50

43-летнюю модель и телеведущую РФ Викторию Боню подожгли на массажном столе

Сегодня, 18:35

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

Сегодня, 18:22

Композитор РФ Игорь Крутой вызвал беспокойство у поклонников из-за большой потери веса

Сегодня, 16:39

Врач Мясников проинформировал граждан из РФ об угрозе эпидемии кори в 2023 году

Сегодня, 16:32

Песков, Собчак и Ургант встретились на премьере фильма «Вызов» с участием Пересильд

Сегодня, 16:21

Певица Ольга Бузова предложила кинорежиссеру Климу Шипенко снять ее на Луне

Сегодня, 16:15

МК: На премьере фильма «Вызов» актриса РФ Юлия Пересильд сообщила о болезни матери

Сегодня, 16:07

Блогер и ведущая Настя Ивлеева решила закрутить роман с курьером из Санкт-Петербурга

Сегодня, 15:59

Зацепин сообщил, что Дубцова пользовалась поддержкой Крутого на шоу «Фабрика звезд»

Сегодня, 15:51

Диджей Катя Гусева сообщила, что пригласила певца Филиппа Киркорова на свою свадьбу

Сегодня, 05:32

МК о причинах отмены концертов артистов из РФ: «Любая бабка теперь может написать донос»

Сегодня, 05:26

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • Вчера, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
  • 11-04-2023, 20:23

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин
  • 11-04-2023, 13:21

Врач из РФ Роман Иванов предупредил об опасности кори для беременных женщин

Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ
  • Вчера, 06:56

Царьград проинформировал, что актриса Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников в РФ

Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»
  • 11-04-2023, 20:09

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»

Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много

Певица РФ Диана Арбенина прокомментировала отмену концерта в Перми 12 апреля
  • 11-04-2023, 08:50

Певица РФ Диана Арбенина прокомментировала отмену концерта в Перми 12 апреля

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прокомментировала отмену концерта в Перми. Вчера, 10 апреля, у музыкантов прошел онлайн-концерт. В ходе

Интересная информация
Журналист выразил мнение о политике ОАЭ
  • 11-04-2023, 09:43

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
  • Вчера, 12:32

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»
  • Вчера, 13:38

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа
  • Вчера, 17:35

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу