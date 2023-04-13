Волочкова получила повестку в суд из-за огромного долга за ЖКУ

Сегодня стало известно, что товарищество собственников жилья (ТСЖ) обратилось с заявлением на балерину в Тверской районный суд. Звезду балета обвиняют в неуплате счетов за коммунальные услуги за недвижимость, которая расположена на Итальянской ул. в Санкт-Петербурге.