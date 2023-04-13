Волочкова получила повестку в суд из-за огромного долга за ЖКУ

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе
В РФ вскоре появится новая вакцина на основе «Спутника». Ее действие направлено против штамма «омикрон». Об этом рассказал Анатолий Альтштейн. По
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае,
9 апреля 2023 года экс-солистка группы «ВиаГра» Альбина Джанабаева отпраздновала 44-летие. В честь праздника певица решила поделиться новым фото, на
Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель
Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария
С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у
Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь
Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш
Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских