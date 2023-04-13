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Волочкова получила повестку в суд из-за огромного долга за ЖКУ

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Волочкова получила повестку в суд из-за огромного долга за ЖКУ
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Фото из открытых источников

Анастасия Волочкова является обладательницей шикарного особняка в Подмосковье, роскошной квартиры в Москве, а также имеет большие апартаменты в Петербурге. Недвижимость артистке приносит не только радость, а и финансовые проблемы.

Сегодня стало известно, что товарищество собственников жилья (ТСЖ) обратилось с заявлением на балерину в Тверской районный суд. Звезду балета обвиняют в неуплате счетов за коммунальные услуги за недвижимость, которая расположена на Итальянской ул. в Санкт-Петербурге.

Как сообщается, размер долга за ЖКУ составляет порядка 400 тысяч рублей. Заседание суда по этому делу состоится 17 апреля 2023 года.

Апартаменты в Петербурге Анастасия получила от бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова. Площадь квартиры - примерно  200 кв.м.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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