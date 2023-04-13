Врач Мясников проинформировал граждан из РФ об угрозе эпидемии кори в 2023 году

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал гражданам РФ, что вскоре может начаться эпидемия кори в стране. По словам врача, эта болезнь весьма заразная. Вирус может передаваться от человека к человеку через дыхание.

Эксперт предупредил, что эпидемия может вспыхнуть из-за того, что в России снизился процент привитого населения. Риски того, что начнется массовая вспышка, высоки.

Теледоктор также добавил, что единственным способом защиты от кори является вакцинация. Поэтому он рекомендовал всем, кто не получил вовремя прививки, вакцинироваться, ведь только это снизит вероятность заражения у тех людей, которые не болели корью в детстве.

«От кори лекарств нет, она передается не воздушно-капельным путем, через дыхание. Это самый заразный и инфекционный вирус из всех нынче известных. Единственный совет —это вакцинироваться! Нужны две прививки», — сказал Мясников.



