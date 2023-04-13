«Woman.ru»: Бузова не устояла перед космонавтами, а Деревянко — перед Горбачевой

В честь Дня космонавтики в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялся показ снятого в космосе фильма. Режиссер ленты Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС для того, чтобы снять часть материалов для новой работы.

«Вызов» стал главной картиной этого года, хотя пока даже не вышел на широкие экраны. Поэтому не удивительно, что посмотреть ее собралась вся звездная Москва. За несколько минут до начала показа в зале можно было увидеть Ивана Урганта, Дмитрия Пескова с дочерью Лизой, Полину Гагарину, Иду Галич.

Не пропустила мероприятие Ольга Бузова. Поющая телеведущая для премьеры выбрала очень откровенное платье из прозрачной ткани. Свой образ она дополнила босоножками на шпильке. Когда в «Октябре» появились настоящие космонавты, звезда побежала фотографироваться с ними.

Удивил в этот вечер Павел Деревянко своей общительностью. Приехал артист на премьеру один, но быстро нашел себе компанию. Несколько недель назад он появился на красной дорожке с Аленой Долецкой, а вчера вовсю уже обнимался с Ириной Горбачевой.



