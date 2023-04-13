Woman.ru: Оксана Самойлова и рэпер Джиган проводят время вместе

Поклонники модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана не исключают, что звзедные супруги могли помириться, хотя не желают это раскрывать. Некоторые интернет-пользователи уверены, что последние публикации супружеской пары напрямую свидетельствуют о воссоединении.

Ранее Самойлова сообщила в соцсети о том, что она больше не живет с исполнителем. Однаок Оксана не захотела уточнять причину разлада. Но в их блоге появились подозрительно похожие фото, где супруги позируют с сыном Давидом на заднем дворе частного дома блогера. Это снимок появился на просторах Интернета 12 апреля. Первой фотографию с наследником опубликовала девушка, а через два часа идентичный кадр появился в микроблоге рэпера.

Фанаты высказывают предположение о возможном примирении. Они считают, что модель простила Джигана ради детей, пишет Woman.ru.