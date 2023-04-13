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Зацепин рассказал о том, как Крутой обеспечил победу Дубцовой в «Фабрике звезд-4»

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Зацепин рассказал о том, как Крутой обеспечил победу Дубцовой в «Фабрике звезд-4»
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Фото из открытых источников

Экс-участник вокального конкурса «Фабрика звезд-4» заявил о том, что на одном из этапов шоу начальство обязало всех участников проголосовать за Ирину Дубцову.

Зацепина расстроило то, что на таком масштабном музыкальном шоу к нему предвзято относились, поскольку многие вокалисты были из известных и знаменитых семей, а он —обычный парень из маленького города.

Антон сообщил, у Дубцовой не было шансов проиграть. Как подчеркнул артист, он хорошо относится к Ирине и считает, что она достойна победы.

По словам певца, он и еще один из участников конкурса свой голос отдали Ратмиру Шишкову. Однако после этой ситуации Игорь Крутой с ними еще долго не разговаривал.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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