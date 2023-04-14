Климов сделал заявление о ситуации с визами в ЕС

Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по консульским вопросам Андрей Климов сделал заявление о той политике, которую проводит европейский союз в вопросе выдачи виз россиянам для официального въезда в государства этого международного объединения. Он охарактеризовал эту политику как деструктивную и отметил, что политическое руководство европейского союза ввело сложную процедуру для получения виз.

Он напомнил, что с 2006 года европейский союз придерживался подписанного соглашения о более простой процедуре выдачи виз. Однако, теперь ЕС больше не придерживается процедуры, обозначенной в этом документе.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», – отметил он.