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Климов сделал заявление о ситуации с визами в ЕС

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Климов сделал заявление о ситуации с визами в ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по консульским вопросам Андрей Климов сделал заявление о той политике, которую проводит европейский союз в вопросе выдачи виз россиянам для официального въезда в государства этого международного объединения. Он охарактеризовал эту политику как деструктивную и отметил, что политическое руководство европейского союза ввело сложную процедуру для получения виз.

Он напомнил, что с 2006 года европейский союз придерживался подписанного соглашения о более простой процедуре выдачи виз. Однако, теперь ЕС больше не придерживается процедуры, обозначенной в этом документе.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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