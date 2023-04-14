7days: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, умер Юрий Богомолов

В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года. Трагическую новость в своем аккаунте в социальной сети сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Случилось это сегодня рано утром», – написал муж Ксении Собчак в микроблоге.

Стоит отметить, что Юрий Александровчи Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. Заведовал отделом культуры в «Известиях», был обозревателем в «Российской газете». В последние годы телевизионный критик писал колонку для «Сноба». При жизни киновед написал более десяти книг, посвящённых кинематографу.

Время и место похорон 86-летнего Юрия Богомолова сообщат позже.