«7Дней.ру»: рыдающая Агата Муцениеце обнажила свои настоящие проблемы

Агата Муцениеце часто выходит на связь с подписчиками. Актриса делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно артистка предстала перед фанатами не в лучшем виде.

Актриса воспитывает двух детей. Кроме того, она занята своей карьерой. Агату приглашают на многие проекты и у нее приличный доход. Кроме того, у звезды есть возможность воплотить свои желания в жизнь. К примеру, она мечтает о доме на юге Подмосковья для проживания там летом.

На самом деле в последнее время артистка стала часто рыдать на публику. Рыдающая актриса на днях сняла видеоролик с речью о своих мечтах. При этом она была вся в слезах. У звезды было неважное настроение. Подписчики Агаты не понимают, чего девушке не хватает, и для чего она постоянно льет слезы на публику.