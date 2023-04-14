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Афганский пророк-математик Сидик Афган сообщил о будущем преемнике Путина

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Афганский пророк-математик Сидик Афган сообщил о будущем преемнике Путина
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Фото из открытых источников

Известный философ, математик и пророк из Афганистана Сидик Афган с помощью специальных математических моделей и формул вычисляет будущее. Он смог определить самый опасный день в 2023 году.

Как утверждает афганский специалист, для Российской Федерации этот год станет еще более опасным, чем прошлый. Сидик уверен, что крупные мировые страны смогут даже пойти на ядерный шантаж.

К слову, такое данное заявление математик сделал до того, как в Лондоне решили передать Украине большое количество снарядов с обедненным ураном.

По словам Афгана, самой опасной датой является 17 июля. В этот день могут произойти необратимые события. Не исключено, что будет совершена провокация в зоне боевых действий. Также он добавил, что для России судьбоносным станет 2025 год.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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