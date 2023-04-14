Yandex.RTB

Актер Владимир Селиванов угнал трамвай из депо в Калининграде

Image 16+
Актер Владимир Селиванов угнал трамвай из депо в Калининграде
Знаменитости
Фото из открытых источников

Владимир Селиванов, более известный по сериалу «Реальные пацаны», недавно начал выпускать собственные песни. Для съемок видеколипа на новую композицию «Угли» он приехал в Калининград. Прямо на съемочной площадке, которой являлось депо, артист угнал трамвай.

На площадке находился также водитель. Он вышел из кабины для того, чтобы пустить иной трамвай, а в этот момент Селиванов нажал на газ и уехал. Трамвай выехал в город, а перепуганные сотрудники быстро побежали за транспортным средством. Владимир не услышал криков сотрудников депо из-за сильного ветра, поэтому даже не знал, как нужно тормозить. За несколько метров до остановки он остановил трамвай. Чуть позже артист извинился за инцидент.

Певец сообщил, что не хотел угонять транспорт, поскольку знает, что это противозаконно. Ему хотелось сделать один круг и вернуться назад, однако такая идея едва не привела к опасным последствиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актер Владимир Селиванов угнал трамвай из депо в Калининграде

Сегодня, 20:09

Выяснилось, как Константин Меладзе зарабатывает на сбежавшей из РФ Примадонне

Сегодня, 19:57

После скандала с афишами Данила Козловский заявил, что не уезжал из России

Сегодня, 19:53

Отец Кристины Орбакайте прокомментировал новую песню, посвященную ее маме Алле Пугачевой

Сегодня, 19:38

«КП»: российская певица Юлия Зиверт публично призналась в любви к артисту Леониду Агутину

Сегодня, 13:26

Певица РФ Ольга Бузова продемонстрировала новое кольцо с камнем 10 карат на безымянном пальце

Сегодня, 13:14

Дмитрий Нагиев покинул территорию РФ после появления в цветах украинского флага

Сегодня, 13:08

Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина

Сегодня, 12:57

Лолита пришла в «прозрачных» лосинах, а Долина — с откровенным декольте

Сегодня, 12:43

7days: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, умер Юрий Богомолов

Сегодня, 12:37

StarHit: Почему у Кристины Асмус и Гарика Харламова не получилось мирно развестись

Сегодня, 12:25

Режиссер Асадулин назвал 35-летнюю Кристину Асмус «фанатичной актрисой»

Сегодня, 12:07

Starhit: Кристина Орбакайте впервые за долгое время публично обратилась к Алле Пугачевой

Сегодня, 11:55

Артисты из РФ поддержали призыв депутата Гусева убрать антироссийские песни с онлайн-площадок

Сегодня, 11:44

60-летняя певица Жанна Агузарова сильно преобразилась после серии неудачных пластических операций

Сегодня, 09:50

Мария Погребняк призналась, что увлеклась пластикой из-за детских комплексов еще в школе

Сегодня, 09:42

Бывший директор певицы Ротару заявил, что Милохин потерял доходы из-за отсутствия таланта

Сегодня, 09:37

Иноагент РФ Максим Галкин ополчился на зрителей после провального концерта в канадском Торонто

Сегодня, 09:31

StarHit: Певица РФ Кристина Орбакайте в посвящении матери: «Камни будут с неба лететь, крылья будут сзади гореть, а Алла будет петь»

Сегодня, 09:25

Актриса Любовь Толкалина поделилась своими впечатлениями от премьеры российского фильма «Вызов»

Сегодня, 09:13

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • Вчера, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • 12-04-2023, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга
  • Вчера, 22:13

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга

В понедельник, 10 апреля, в метро Екатеринбурга парень упал на рельсы. Случился инцидент на станции «Площадь 1905 года». Пострадавшим является

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге
  • Вчера, 18:22

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина

Режиссер Клим Шипенко заявил о реакции Тома Круза на его кинофильм «Вызов»
  • Вчера, 19:16

Режиссер Клим Шипенко заявил о реакции Тома Круза на его кинофильм «Вызов»

Режиссер российского художественного фильма, который был снят на МКС (Международной Косимческой Станции) рассказал о своем мнении по поводу западных

7days: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, умер Юрий Богомолов
  • Сегодня, 12:37

7days: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, умер Юрий Богомолов

В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.

Интересная информация
Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»
  • 12-04-2023, 13:38

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
  • 12-04-2023, 12:32

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах
  • Вчера, 17:52

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа
  • 12-04-2023, 17:35

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу