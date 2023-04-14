Актер Владимир Селиванов угнал трамвай из депо в Калининграде

Владимир Селиванов, более известный по сериалу «Реальные пацаны», недавно начал выпускать собственные песни. Для съемок видеколипа на новую композицию «Угли» он приехал в Калининград. Прямо на съемочной площадке, которой являлось депо, артист угнал трамвай.

На площадке находился также водитель. Он вышел из кабины для того, чтобы пустить иной трамвай, а в этот момент Селиванов нажал на газ и уехал. Трамвай выехал в город, а перепуганные сотрудники быстро побежали за транспортным средством. Владимир не услышал криков сотрудников депо из-за сильного ветра, поэтому даже не знал, как нужно тормозить. За несколько метров до остановки он остановил трамвай. Чуть позже артист извинился за инцидент.

Певец сообщил, что не хотел угонять транспорт, поскольку знает, что это противозаконно. Ему хотелось сделать один круг и вернуться назад, однако такая идея едва не привела к опасным последствиям.