Актриса из РФ Анна Банщикова пожаловалась на тяготы быть музой

В новой многосерийной картине о легенде советского эстрадного жанра начала 70-х годов – ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине рассказала исполнительница главной роли Анна Банщикова.

Как говорит актриса, ей было нелегко играть первую «музу» Мулявина, его жену – Лидию Кармальскую. По ее мнению, с талантливыми людьми просто не бывает.

По словам звезды, ей было трудно вживаться в образ музы талантливого человека, несмотря на то, что за плечами у нее не только личный опыт, но сыгранная роль в одном фильме.