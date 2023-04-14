Актриса Любовь Толкалина поделилась своими впечатлениями от премьеры российского фильма «Вызов»

Экс-жена режиссера и сценариста Егора Кончаловского появилась на красной дорожке. Любовь Толканина охотно давала интервью журналистам и позировала перед камерами.

Как призналась репортерам актриса, она никак не смогла пропустить показ новой знаковой кинокартины «Вызов». Этот фильм Клима Шипенко стал первым в мировой истории, снятым непосредственно в космосе.

Артистка акцентировала свое внимание на том, что создание блокбастера — это настоящий прорыв в мире российской киноиндустрии. Любовь поздравила своих известных коллег с премьерой фильма, снятого на орбите Земли. Также Толканина в очередной раз подчеркнула, что художественную картину «Вызов» нужно обязательно посмотреть всем гражданам России.

«Мы Его не видим, однако Он все видит. Он не говорит словами, как тога Его описать? Он Чудо. Что потрясло тебя в Космосе, Клим? — Спросила Клима, случайно встретив в самолете. Ответ впечатляет: “День и ночь на МКС друг друга сменяют каждые 45 минут”. Если представить, то мозги ломаются», — отметила актриса.