Актриса РФ Кристина Асмус осудила журналистку Ксению Собчак за неудачный снимок с ней

Ксения Собчак поделилась впечатлениями от «светской беседы» с Кристиной Асмус. Журналистка призналась, что они с коллегой обсудили скандальную сцену из ленты «Текст».

Ксения похвалила Кристину за смелость, ведь артистка не побоялась откровенных съемок. В комментариях под этим постом отметилась сама Асмус. Актриса высказала свою точку зрения, упрекнув ведущую за неудачную фотографию с ней. Как отметила кинозвезда, тема ее съемок в фильме давно потеряла свою актуальность. Впрочем, экс-жена Харламова поблагодарила Собчак за поддержку.

И за снимок спасибо, я и мой второй подбородок довольны. Это все, что мне досталось после раздела имущества, - написала Асмус.

Примечательно, что светская львица оставила комментарий актрисы без ответа.