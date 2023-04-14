Артисты РФ поддержали призыв депутата ГД Гусева убрать антироссийские песни с онлайн-площадок

Так, известная скрипачка Мария Андреева считает, что на российских площадках должна звучать только патриотические произведения, включая музыку, которая отражает текущую ситуацию.

По мнению поэт-песенника Александра Антипова, нужно «заниматься продвижением правильной музыки», не давая возможности для распространения песен «антироссийских музыкантов».

Эту инициативу Гусева поддержал продюсер Вадим Цыганов. Как считает поэт, медиапространство и телевидение России нужно скорее "вычищать".

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Дмитрий Гусев заявил о необходимости убрать песни антрироссийской направленности, представленные для скачивания, которые "прославляют ВСУ", и "прочую украинскую идеологическую продукцию".