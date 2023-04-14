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Бывший директор певицы Ротару заявил, что Милохин потерял доходы из-за отсутствия таланта

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Бывший директор певицы Ротару заявил, что Милохин потерял доходы из-за отсутствия таланта
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Фото из открытых источников

Бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров решил объяснить, почему Даня Милохин потерял популярность и теперь не претендует на баснословные гонорары.

«Даня – бесталанный, он— пустышка. Это именно тот случай, когда быстро взлетел, то так же быстро погас. Потому что у него нет таланта никакого абсолютно. Он публику поразил непосредственностью», — заявил промоутер.

Лавров добавил, что у тиктокера нет профессиональных качеств, которые бы ему помогли зарабатывать деньги после переезда за рубеж. Поэтому вскоре блогера ждет «полное забвение».

«В РФ зарабатывал за счет рекламы, за счет интереса публики. Давал рейтинг, поэтому взяли на Первый канал, который он в итоге кинул. За рубежом он не нужен никому. Дальше материальные проблемы у него будут ухудшаться», — подчеркнул экс-директор Софии Ротару.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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