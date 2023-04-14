Данила Козловский прокомментировал обвинения Бородина в дискредитации ВС РФ

Данила Козловский прокомментировал обвинения в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Общественник и адвокат Виталий Бородин потребовал у Генпрокуратуры проверить актера на предмет экстремизм и иностранного финансирования. Звезда кинофильма «Тренер» подчеркнул, что у него американского гражданства нет. Как отметил артист, в США живет его дочь. Данила добавил, что доходы получает исключительно в РФ. Также Козловский участвует в благотворительных концертах.

«В связи с этим моими адвокатами подготовлены заявления в компетентные органы с просьбой проверить действия Виталия Бородина», — написал он в Телеграме.

Козловский также предупредил, что он не хочет замалчивать подобные обвинения в свой адрес, назвав слова общественника лживыми.