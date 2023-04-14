Дочь Владимира Машкова Мария Машкова: «Прошло больше года моих визгов»

Мария Машкова давно не живет в России. Впрочем, до начала СВО она не критиковала российские власти. Звезда, эмигрировав в США, регулярно общалась со своим отцом Владимиром Машковым и не делала резких касательно политической ситуации в ее родной стране и мире.

Но после старта «военной спецоперации» на Украине, Мария начала стала размещать посты, выступая против действия правительства РФ. Из-за противоположных взглядов Машкова разругалась с отцом и заявила, что возвращаться на родину не собирается. А затем на актриса на некоторое время забыла о теме политики.

И вот на днях дочь Машкова вновь опубликовала пост. В нем артистка отметила, что она начинает новую жизнь.

«Прошло более года моих визгов. Похоже, стадия принятия близка. Бегу в свою новую жизнь», - написала знаменитость.