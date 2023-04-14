Галкин пошутил о Путине на концерте в Канаде, за который зрители хотят вернуть деньги

Выяснилось, о чем шутил Максим Галкин✱ (признан иноагентом) на своем концерте в Торонто, за который зрители потребовали вернуть деньги. Оказалось, что для юмора юморист выбрал президента Владимира Путина. Небольшой отрывок из его выступления в Канаде был снят на видео.

На ролике Галкин вспомнил, как он выступал перед Путиным. В начале комик говорит, что трудно представить, но глава государства смеялся.

«Я не знаю, может быть, это был другой человек», — сказал пародист.

Шоумен продолжил развивать эту тему и шутить, что у президента России есть двойники. Как утверждает Галкин, один из них съездил в Мариуполь, в то время пока второй встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Продолжая свой юмор, артист добавил, что не помнит, с каким именно из «Путиных» он знаком. Максим не исключил, что один из двойников до сих пор его любит, а второй — ненавидит.

Напомним, после концерта шоумена в Торонто некоторые зрители потребовали вернуть им деньги за билеты. По словам посетителей, можно было не идти на концерт Галкина, а посмотреть в Сети записи прошлых выступлений. По мнению публики, во время выступления «потянуло заплесневелым совком», а муж Примадонны уже неактуален с «тухлым юмором».