Иноагент* РФ Максим Галкин ополчился на зрителей после провального концерта в Торонто

Пародист резко ответил всем недоброжелателям, которые не оценили выступление в Торонто. Юморист прибегнул к угрозам, хотя его концерт объективно был не самым лучшим. Люди не реагировали на шутки, некоторые вставали со своих мест и направлялись к выходу во время перформансов. Часть публики потребовала вернуть деньги. Однако Максим говорит, что свои люди всегда его поймут правильно и останутся с ним.