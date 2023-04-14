«КП»: живущий в США Валерий Леонтьев тайно выступает на корпоративах в РФ

Издание КП со ссылкой на источники пишет о том, что живущий в США Валерий Леонтьев тайно приезжает в РФ, где выступает на закрытых корпоративах.

«От съемок на ТВ Валера отказывается, он говорит, что здоровье ему не позволяет участвовать в проектах. Однако на минувшей неделе инкогнито приезжал в Москву, там выступил на корпоративе», — рассказал источник.

Стало известно, что гонорар артиста за выступление в столице составил порядка 3,5 миллиона руб. Экс-директор Софии Ротару, утверждает, что Леонтьева может выступить в России за крупную сумму денег.

«Кассовый концерт стоит миллион рублей, за эти деньги она два часа пашет на сцене. За корпоративы платят больше, петь много не нужно», — сказал Сергей Лавров.