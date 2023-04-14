Лолита пришла в «прозрачных» лосинах, а Долина — с откровенным декольте

29 марта 2023 года Владимиру Преснякову исполнилось 55 лет. Вечеринку по случаю празднования дня рождения певец устроил лишь недавно в столичном яхт-клубе. Судя по снимкам в соцсетях, праздник прошел замечательно!

На вечеринке были многие знаменитости, в том числе Леонид Ярмольник, Алла Духова, Юлианна Караулова, Владимир Кристовский с супругой, Полина Гагарина, Лера Кудрявцева и многие другие.

Лолита Милявская тоже пришла поздравить друга. На вечеринку певица одела джинсовую куртку и черные леггинсы с прозрачными вставками. После похудения исполнительница хита «На Титанике» носит откровенную одежду, поэтому такой наряд никого из присутствующих и поклонников Лолиты не удивил.

Долина отдала предпочтение наряду с откровенным декольте. Кроме того, Лариса Александровна в дуэте с Полиной Гагариной спела песню I Always Love You Уитни Хьюстон.



