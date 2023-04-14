Мария Погребняк призналась, что увлеклась пластикой из-за детских комплексов еще в школе

Мария Погребняк в интервью на Ютуб-шоу «Алена, блин!» призналась, что решилась на изменения во внешности в школьном возрасте. По словам дизайнера, она обратилась к косметологу, который согласился ей увеличить губы.

Процедура прошла в полуподвальном помещении. Родители будущей звезды увидели изменения и заставили вернуть ей прежнюю внешность. Но оказалось, что в губы блогера вкололи такой препарат, который невозможно извлечь.

«Он в губах превращается в пластмассу. Тогда мы не знали, что с ним делать. Со временем начал эмигрировать. Губы стали ужасные, очень страшные. Для меня это был ад», — вспомнила Мария.

По словам Погребняк, спустя 11 лет она исправила результат неудачной процедуры с помощью пластической операции. Также девушка добавила, что не делала много пластических операций. При этом экс-жена футболиста не захотела раскрывать всю информацию о перенесенных хирургических вмешательствах.