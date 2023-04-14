Отец Кристины Орбакайте прокомментировал новую песню, посвященную ее маме Алле Пугачевой

Отец знаменитой российской певицы Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Борисовной Пугачевой решил высказаться о новой композиции дочери.

Следует напомнить, что еще не вышедшая композиция уже наделала много шуму в Сети из-за того, что трек «Алла будет петь» посвящен Примадонне отечественной эстрады. Не секрет, что отъезд Аллы Пугачевой из РФ не дает покоя многим гражданам России.

Как выяснилось, Миколас Орбакас новую песню своей звездной наследницы еще не слышал.

«По поводу политики между строк — это спрашивать нужно у нее. Я не слышал эту песню, ничем не смогу помочь», — заявил отец Кристины Орбакайте.