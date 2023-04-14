«КП»: российская певица Юлия Зиверт публично призналась в любви к артисту Леониду Агутину

Российская певица Юлия Зиверт приняла участие в новом фестивале «Новый МузON». В ходе музыкального мероприятия на сцену вышли не только мэтры отечественной эстрады, но и новое поколение артистов, пишет КП.

На фестивале Юлия присутствовала в статусе большой звезды. Певица подчеркнула, что достичь таких высот в музыке ей помогли коллеги, которые отнеслись благосклонно к ее творчеству. Помимо того, Зиверт публично призналась в любви Леониду Агутину. Исполнительница заявила, что мечтает выступить на одной сцене с артистом.

«Хочу с Леонидом Агутиным. Очень его люблю. Разумное и вечное. Пока не списывались, думаю, что это когда-нибудь случится», — отметила она.

Стоит сказать, что Зиверт ранее выступила со многими популярными артистами, включая поп-короля отечественной эстрады Филипп Киркорова.