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«КП»: российская певица Юлия Зиверт публично призналась в любви к артисту Леониду Агутину

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«КП»: российская певица Юлия Зиверт публично призналась в любви к артисту Леониду Агутину
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Фото из открытых источников

Российская певица Юлия Зиверт приняла участие в новом фестивале «Новый МузON». В ходе музыкального мероприятия на сцену вышли не только мэтры отечественной эстрады, но и новое поколение артистов, пишет КП.

На фестивале Юлия присутствовала в статусе большой звезды. Певица подчеркнула, что достичь таких высот в музыке ей помогли коллеги, которые отнеслись благосклонно к ее творчеству. Помимо того, Зиверт публично призналась в любви Леониду Агутину. Исполнительница заявила, что мечтает выступить на одной сцене с артистом.

«Хочу с Леонидом Агутиным. Очень его люблю. Разумное и вечное. Пока не списывались, думаю, что это когда-нибудь случится», — отметила она.

Стоит сказать, что Зиверт ранее выступила со многими популярными артистами, включая поп-короля отечественной эстрады Филипп Киркорова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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