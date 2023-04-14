Певица РФ Ольга Бузова продемонстрировала новое кольцо с камнем 10 карат на безымянном пальце

В Москве прошел фестиваль «Nовый МузОN». На мероприятие приехало много звезд российского шоу-бизнеса, среди которых Лолита Милявская, Николай Басков и Ольга Бузова. Телеведущая появилась на красной дорожке с новым роскошным кольцом, спровоцировав слухи о помолвке.

Певица была в отличном настроении. Ольга не упустила возможности продемонстрировать дорогое украшение на безымянном пальце. Журналисты предположили, что Бузова обручилась. Но вскоре звезда развеяла эти слухи.

«Видно, да?» — уточнила Бузова, направив сверкающее изделие из золота в объективы камеры.

Певица сообщила, что сама купила себе кольцо с драгоценным камнем 10 карат. При этом экс-ведущая «Дома-2» уточнил, что у нее давно не было серьезных отношений.