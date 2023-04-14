60-летняя певица Жанна Агузарова сильно преобразилась после серии неудачных пластических операций

Певица РФ Жанна Агузарова порадовала своих многочисленных поклонников позитивными изменениями во внешности. В январе этого года артистку фанаты активно критиковали за неестественно большие губы и лицо, которое после многочисленных хирургических вмешательств стало похоже скорее на маску.

Экс-вокалистка «Браво» в своих соцсетях опубликовала новый снимок. На фото она продемонстрировала подписчикам лицо крупным планом. 60-летняя певица удалила из губ филлеры и теперь выглядит вполне естественно.

Пользователи по-достоинству оценили внешний вид исполнительницы. Они оставили много хвалебных комментариев под постом звезды. Многие Агузарову похвалили за правильное решение. Они отметили, что Жанна сейчас выглядит более свежей и молодой.



