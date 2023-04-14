После скандала с афишами Данила Козловский заявил, что не уезжал из России

После скандала с афишами, появившимися в Москве и Санкт-Петербурге, Данила Козловский отреагировал на критику в свой адрес. Как заявил актер, он из России никогда не уезжал, а в США приезжал в гости.

Многие россияне решили, что артист "незаметно" вернулся в РФ, поскольку в Штатах не нашел подходящую работу. Но сам Данила заявил, что не переезжал в Америку. Козловский отметил, что у него второго гражданства нет, а в США ездил во время перерывов между постановками в Малом драматическом театре Петербурге для того, чтобы повидать ребенка, который сейчас живет за океаном.

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи, что после начала СВО Козловский раскритиковал действия властей РФ, демонстративно уехав за рубеж. Но недавно в России начали появляться афиши спектаклей с его участием. Поговаривают, актер "тихо" вернулся на родину из-за отсутствия заработка в Америке.