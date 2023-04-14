После скандала с афишами Данила Козловский заявил, что не уезжал из России

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс
С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у
В понедельник, 10 апреля, в метро Екатеринбурга парень упал на рельсы. Случился инцидент на станции «Площадь 1905 года». Пострадавшим является
В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина
Режиссер российского художественного фильма, который был снят на МКС (Международной Косимческой Станции) рассказал о своем мнении по поводу западных
В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.
Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам
В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.
В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд
Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу