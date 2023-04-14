Режиссер Асадулин назвал 35-летнюю Кристину Асмус «фанатичной актрисой»

Сегодня, 14 апреля, Кристине Асмус исполняется 35 лет. Режиссер Олег Асадулин, который ранее работал с актрисой над картиной «Булки», похвалил ее за профессионализм.

«Это ярчайший талант! Она — самоотверженная, безумная в хорошем смысле этого слова, фанатичная и яркая актриса, которая никогда на полдороги не останавливается. Она абсолютно предана своему делу. Просто педант! Человек идет до конца, любит разные экстремальные вещи», — сказал Асадулин.

Кинематографист отметил, что Асмус также отличается трудолюбием. По словам режиссера, он Кристину «уважает и любит». По словам Асадулина, актриса не раскрыла полностью талант зрителям, поэтому обязательно удивит фанатов новыми амплуа. Олег Равильевич пожелал знаменитости счастья в личной жизни.

«Быть с собой в мире, найти себя. Пусть будет много разных проектов, чтобы радовать нас и удивлять», — добавил режиссер.