Рудковская пообещала организовать «Евровидение» в России с SHAMAN на коньках

Яна Рудковская поддержала создание отечественного аналога «Евровидение». Предложение было выдвинуто в Госдуме после исключения РФ из списка участников. Идея понравилась Тине Канделаки. Она назвала жену Плющенко отличным участником нового проекта.

В голове Рудковской начали возникать разные мысли, как можно организовать конкурс и кого пригласить выступать. По словам продюсера, SHAMAN станет достойным кандидатом. Сам артист пока не отреагировал на заявление Яны.

«Тина, готова всегда. Будет точно не хуже европейского, а то лучше. Никакой халтуры, костюмы, сцену и танцы — сделаю на уровне. Если решишь сама что-то сделать, я буду в деле! SHAMAN поставим на коньки», — отметила она.

Стоит сказать, что у продюсера есть большой опыт в проведении подобных шоу. Благодаря ее работе в 2008 году Дима Билан занял первое место на конкурсе «Евровидение». В последний раз Россия выступала на «Евровидении» в 2021 году. Тогда гашу страну представляла исполнительница Манижа.