Starhit: Кристина Орбакайте впервые за долгое время публично обратилась к Алле Пугачевой

Несколько дней назад певица Кристина Орбакайте анонсировала выход своей новой композиции про Аллу Борисовну Пугачеву. Артистка презентовала песню на музыкальных площадках. Об этом пишет Starhit.

«Алла будет петь» — особенная песня о маме, о сильной женщине, которая пела, поет, будет петь тем, кто хочет солнцем гореть! — сообщила исполнительница.

В первом куплете она спела о стойкости матери. Кристина сердце Примадонны сравнила в треке с чашкой, которую не удастся разбить. В припеве Орбакайте рассказывает, как Пугачева преодолевает трудности.

Отметим также, ранее артистка сообщала, что звездная мать е учила стойкости, а также советовала всегда думать перед тем, как совершать любые действия. По словам певицы, Примадонна советовала не торопиться и не перебивать своего собеседника.