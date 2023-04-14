StarHit: Певица РФ Кристина Орбакайте в посвящении матери: «Камни будут с неба лететь, крылья будут сзади гореть, а Алла будет петь»

Кристина Орбакайте публично обратилась к своей матери. Певица посвятила песню Алле Пугачевой, пишет StarHit. Как отметила артистка, эта композиция о сильном характере матери и о том, что она на сцене останется навсегда, несмотря на жизненные обстоятельства.

«Алла будет петь» — особенная песня о маме, о сильной женщине, которая всегда пела, поет, будет петь всем тем, кто хочет солнцем гореть!» — отметила исполнительница.

В тексте есть слова о том, что жизненные трудности не сломят Примадонну. Пугачева выдержит невзгоды, при этом продолжит дарить музыку людям.

«Камни с неба будут лететь, а Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, а Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, а Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла всегда будет петь», — поет Орбакайте.

Напомним, что 73-летняя Народная артистка покинула Россию осенью прошлого года, поддержав своего молодого мужа Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который оказался против СВО в Украины.