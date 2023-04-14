StarHit: Почему у Кристины Асмус и Гарика Харламова не получилось мирно развестись

Пять лет Кристина Асмумс и Гарик Хардамов были любящими супругами. У них родилась дочь Анастасия. Вскоре супруги развелись, но остались жить вместе. Когда пара поняла, что их отношения зашли в тупик, планировала расстаться мирно, чтобы сохранить ради дочери дружеские отношения.

Сейчас и актриса, и комик состоят в новых отношениях. У Гарика роман с Катериной Ковальчук, а у Кристины - с Романом Евдокимовым. Харламов и Асмус после развода жили совместно в особняке на Рублево-Успенском шоссе, который шоумен купил еще в 2014 году. Жилые помещения экс-супругов находились на разных этажах. С ними проживала мать юмориста и его любовница.

При этом адвокат Марина Дубровская заверила, что Кристина стала инициатором развода, а Харламов боролся за семью, когда шли суды. Кристина не скрывала, что у нее остался осадочек. В беседе с подписчиками она сказала, что Гарик обижен на нее за уход.