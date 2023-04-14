Татьяна Навка заявила, что Роман Костомаров лично поздравил её с днём рождения

Олимпийская чемпионка РФ Татьяна Навка заявила, что прославленный фигурист Роман Костомаров, который сейчас болеет, лично поздравил её с днём рождения. Об этом сама спортсменка написала в одной из социальных сетей.

13 апреля 2023 года Татьяна отпраздновала 48-й день рождения. Фигуристка поблагодарила в Сети всех близких, родных, поклонников за тёплые слова и много поздравлений.

"Но одно поздравление, в силу некоторых обстоятельств, было особенно неожиданно для меня и радостно. Рома меня поздравил лично, я безумно рада слышать его голос! " сказала жена Дмитрия Пескова.

Поклонники спортсмена в свою очередь поблагодарили Татьяну Навку за хорошие новости. Они верят, что Костомаров обязательно справится с нелегким испытанием.