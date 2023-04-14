В Сети раскритиковали иноагента Галкина за угрозы в адрес недоброжелателей

Пользователи Сети жестко раскритиковали Максима Галкина* (признан иноагентом) за его недавний пост с угрозами в адрес всех недоброжелателей, который юморист опубликовал в социальных сетях.

Как отметил пародист, за последнее время появились разные слухи о нем и его жизни. По словам стендап-комика, он не намерен их опровергать, но напомнил о «законе бумеранга».

«Все те, кто пишут про меня небилицы, про мои концерты, мою жизнь, помните, что все в жизни возвращается», – отметил артист.

Соответствующий пост вызвал негативную реакцию у общественности. Публика указала на то, что Максим перестал быть кому-либо интересен, причем давно.

«Живи там, где считаешь нужным. Все забыли, что такой когда-то был», – написали пользователи.

Комментаторы считают, что Галкин не стал бы так остро реагировать на слухи, если бы они были неправдивыми.